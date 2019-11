IJsbaan keert in kerstvakantie terug in binnenstad Zwolle, mogelijk al twee weken eerder

Exploitant zoekt nog hulp

Door de ijsbaan helemaal zelf te exploiteren, zijn de financiële risico’s ook voor Slump. Het catering- en evenementenbedrijf hoopt dan ook dat bedrijven en Zwollenaren hun steentje willen bijdragen aan het rendabel maken van de ijsbaan. ,,We hopen op betrokkenheid. Bedrijven of partners die materiaal of financieel een steentje willen bijdragen. Of Zwollenaren die wel een paar uur mee willen draaien in de horeca of bij de schaatsverhuur. We zijn daar niet afhankelijk van, maar een stukje ondersteuning kunnen we goed gebruiken.”

Inwoners of bedrijven die Slump willen helpen met de ijsbaan, kunnen zich melden via event@welkombijslump.nl.