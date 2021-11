IJsbeelden Festival in Zwolle afgeblazen: ‘Alles lag klaar’, maar risico is te groot

,,Wat dat betreft lag alles klaar’’, zegt Eric Broekaart, directeur van het IJsbeelden Festival. ,,En omdat het een evenement met doorstroming en tijdsloten is, dacht ik heel lang dat het goed zou gaan. Maar na intensieve gesprekken met de CLC Vecta, het centrum voor de evenementenbranche, is het verstandiger om het festival te annuleren. Het centrum heeft directe lijnen met de overheid en ministeries en gaf aan dat er in de evenementenbranche momenteel niks zeker is. We zitten echt in een rollercoaster.’’