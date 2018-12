IJsbeelden Festival in Zwolle verruimt openingstijden

Grote baas van ProRail: Ik baal als een stekker van het Kamperlijn­tje

11:05 Vanaf Tweede Kerstdag tot en met Oudjaarsdag presenteren we elke dag de beste verhalen die wij bij de Stentor in 2018 hebben gemaakt. Geselecteerd door de redactie: de 18 beste verhalen van 2018. Vandaag het verhaal van Pro Rail-directeur Pier Eringa. Het echec met het Kamperlijntje? Het is leergeld voor ProRail. Er komt een dubbelcheck op grond van nieuwe en oude lijnen, aldus Pier Eringa. Voor het eerst zegt de president-directeur van ProRail iets over de kwestie. ,,Stop nu over die grond. Punt gemaakt.’’