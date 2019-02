IJsbeelden Festival komt terug en wil groots ‘Winters Zwolle’

Het Nederlands IJsbeelden Festival keert volgende winter terug in Zwolle en wil de handen ineenslaan met andere partijen in de stad. Bezoekers komen dan naar Winters Zwolle en combineren de ijsbeelden met een rondje schaatsen en een bezoekje aan de Fundatie. Het festival in de IJsselhallen krijgt mogelijk een andere opzet, om urenlange wachttijden in de kerstvakantie te voorkomen.

De teller staat voor deze editie inmiddels op 80.000 bezoekers. Het IJsbeelden Festival opende eind vorig jaar, nadat de editie van een jaar eerder werd afgeblazen vanwege een ingestorte tent. Daarvoor week het festival uit naar Amsterdam, na eerdere succesvolle edities op verschillende locaties in Zwolle.

Organisator Eric Broekaart laat weten volgend jaar door te gaan in Zwolle. ,,De samenwerking met de gemeente, de IJsselhallen en het Zwolle Fonds bevalt erg goed’’, zegt Broekaart. ,,Ik denk zelfs dat er in Zwolle nog veel meer valt te halen op winters gebied. Die uitdaging wil ik graag aan gaan.’’

Lees verder onder de foto

Volledig scherm Het ijsbeeldenfestival in de IJsselhallen wil volgende winter een brede Zwolse samenwerking, onder andere met de schaatsbaan op het Rodetorenplein. © Frans Paalman

Schaatsen

In het verleden werden de ijssculpturen op het Rodetorenplein al gecombineerd met een overdekte schaatsbaan. Zo'n combinatie ziet Broekaart opnieuw voor zich, maar dan verspreid door de stad. De Zwolse ondernemers die in de kerstvakantie in ras tempo een ijsbaan op het Rodetorenplein opzetten, lieten al weten dit volgend seizoen opnieuw te willen doen. Broekaart gaat graag met ze om tafel. ,,Net als met andere partijen in Zwolle. Wat mij betreft in maart al. Je kunt dan in april met een plan komen en hebt dan nog ruim een halfjaar om de boel te regelen.’’

Lees verder onder de video

Winters Zwolle

Naar buiten toe moet ‘Winters Zwolle’ dan als een geheel worden gepresenteerd. ,,Zo verkoop je Zwolle. Je moet niet alleen naar de ijsbeelden of alleen naar de schaatsbaan, maar je kunt ook Zwolle zelf gaan bezoeken. We kunnen de prijzen op elkaar afstemmen en de samenwerking zoeken met hotels en restaurants. Zwolle heeft genoeg activiteiten in de aanbieding. Denk aan Museum de Fundatie, de Herman Brood Experience en Waanders in de Broeren’’, zegt Broekaart. Afgelopen jaar sprak hij al met andere partijen, maar was het te kort dag om gezamenlijk dingen te organiseren.

Quote Zwolle heeft genoeg activitei­ten in de aanbieding. Denk aan Museum de Fundatie, de Herman Brood Experience en Waanders in de Broeren Eric Broekaart, Nederlands IJsbeelden Festival

Lees verder onder de foto

Volledig scherm Het lange wachten in de kerstvakantie moet bij de volgende editie van het ijsbeeldenfestival verleden tijd zijn. © de Stentor

Kerstvakantie