IJsbeelden Festival Zwolle sneuvelt door corona

Spijt in het hart

‘Doorgaan van het evenement zou mogelijk de continuïteit in de toekomst in de waagschaal kunnen leggen’, stelt Eric Broekaart in een persbericht over het besluit om het IJsbeelden Festival dit jaar niet door te laten gaan. ‘Dat risico is te groot, met spijt in ons hart nemen we deze moeilijke beslissing.’