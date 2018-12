IJsbeeldenfestival zoekt romanticus: Wie vraagt zijn of haar partner ijskoud ten huwelijk?

Het thema van het IJsbeeldenfestival is dit jaar ‘Wereldberoemde verhalen'. Het verhaal van Romeo en Julia mag dan niet achterblijven, de tragedie van Shakespeare wordt in sneeuw en ijs uitgebeeld op het festival. Daar past een huwelijksaanzoek wel bij, vindt de organisatie. Het festival is normaal gesproken tot vijf uur 's middags open, maar voor het aanzoek wordt een uitzondering gemaakt. Familie en vrienden worden daarna voor het feest uitgenodigd, het blije koppel mag vervolgens ook overnachten in hotel Mercure in Zwolle.