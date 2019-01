IJsbeeldenfestival Zwolle trok al 60.000 bezoekers

VideoHet ijsbeeldenfestival in Zwolle heeft in een maand al 60.000 bezoekers getrokken. Tijdens de laatste Zwolse editie van het ijsbeeldenfestival in de winter van 2015-2016 stond de teller na een maand op ongeveer 50.000 bezoekers.

Volgens de organisatie trekt het evenement dit jaar opvallend meer Duitsers dan voorgaande jaren. Het percentage Duitse bezoekers ligt dit jaar rond de acht procent. ,,Wij hebben veel campagne gevoerd in Duitsland en je ziet dat wij daar nu de vruchten van plukken. Het festival heeft in veel Duitse kranten gestaan,’’ aldus Eric Broekaart, woordvoerder van het festival.

1,5 uur

Broekaart vertelt dat de organisatie zich vooral heeft gericht op de Duitsers net over de grens in de deelstaten Niedersachsen en Noordrijn-Westfalen. ,,Ze moeten binnen anderhalf uur in Zwolle kunnen zijn. Voor de Duitsers is het een uniek evenement. In dat deel van Duitsland hebben ze geen ijsbeeldenfestival. In het zuiden van Duitsland hebben ze wel een vergelijkbaar ijsbeeldenfestival, maar dat is veel verder rijden’’, aldus Broekaart.

Hangende pootjes

De organisatie is erop gebrand om een geslaagde editie neer te zetten. Ruim een jaar geleden keerde het festival met hangende pootjes terug naar Zwolle na een tegenvallende editie in Amsterdam. Kort voor de opening sloeg het onheil toe. De tent stortte half december in als gevolg van de sneeuwval. De organisatie van het festival wil zich nu nog niet wagen aan een bezoekersprognose, al noemt Broekaart het tussentijdse bezoekersaantal ‘hoopgevend’.

Lees verder onder de foto.

Volledig scherm Bezoekers schuifelen langs de ijsbeelden in Zwolle. © Wilbert Bijzitter

Het ijsbeeldenfestival gaat deze editie ook langer door dan de voorgaande Zwolse editie. Tot en met 3 maart kunnen bezoekers de ijssculpturen nog bewonderen. Tijdens de laatste Zwolse editie in de winter van 2015-2016 trok het evenement 100.000 bezoekers. Toen konden bezoekers tot begin februari een bezoekje brengen. Broekaart: ,,Dit jaar hebben wij voor het eerst de voorjaarsvakantie er in Zwolle bij. Twee jaar geleden in Amsterdam was de voorjaarsvakantie ons piekmoment, dus wij zijn hoopgevend over de voorjaarsvakantie.’’

Kerstvakantie

De organisatie nam vanwege de drukte in de kerstvakantie al extra maatregelen om de bezoekersstroom beter te spreiden. De wachttijd was toen op het hoogtepunt 2,5 uur. De openingstijden werden daarna tijdelijk verruimd. Broekaart: ,,Dat heeft toen wel voor verlichting en een betere verspreiding gezorgd. Je zag dat mensen de berichtgeving hierover hadden gelezen en toen ook echt om 09.00 uur al voor de deur stonden.’’

Bezoekersaantallen IJsbeeldenfestival door de jaren heen

2014-2015 - Zwolle - 80.000 bezoekers tussen 6 december 2014 en 25 januari 2015.

2015-2016 - Zwolle - 100.000 bezoekers tussen 12 december 2015 en 7 februari 2016.

2016-2017 - Amsterdam - 80.000 bezoekers tussen 10 december 2016 en 5 maart 2017.

2017-2018 - Zwolle - Afgelast door ingestorte tent.

2018-2019 - Zwolle - 15 december 2018 en 3 maart 2019.