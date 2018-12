IJskunstenaars opnieuw aan de slag in Zwolle na fiasco van vorig jaar: ‘Natuurlijk doen we weer mee‘

KPN stopt in Zwolle met ‘verouderd kopernet­werk’: wijk Stadshagen is één van de zes proefloca­ties in Nederland

13:33 Inwoners van de Zwolse wijk Stadshagen die geen gebruik maken van Ziggo moeten de komende tijd allemaal overstappen op glasvezel. KPN stopt in de wijk met het traditionele kopernetwerk voor telefonie en internet. Stadshagen is een van de zes plekken in Nederland waar KPN de overstap uitprobeert.