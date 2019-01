IJsmeester in Olst schaatst eerste meters: ‘Dit is prachtig’

videoWanneer kunnen de schaatsen uit het vet? Liefhebbers wachten gespannen op het eerste natuurijs in onze regio. IJsmeester Henk Harleman uit Olst schaatste al de eerste meters op de ijsbaan. ,,Dit is prachtig, maar het publiek moet nog even geduld hebben.”

Oproep

Kan er bij jou in de buurt al geschaatst worden op natuurijs? Laat het ons weten! Mail naar online@destentor.nl.

Het was bibberen vanochtend met temperaturen ver onder het vriespunt. In Overijssel tikte de thermometer op sommige plekken zelfs -8 aan. Het wakkert de schaatskoorts aan. De ijsbaan in Doorn (Utrecht) had vanochtend de primeur in Nederland. Daar kon vanaf 8.00 uur vanochtend worden geschaatst. Later volgden onder meer ook Noordlaren en De Lier. Zwollenaar Jelger de Kroon waagde zich zelfs op een randje van het Sneekermeer (zie video).

Schaatsen in Olst

IJsmeester Henk Harleman kon vanochtend niet wachten. Het ijs piepte en kraakte, maar dat weerhield Harleman niet om de eerste slagen te maken. ,,De omstandigheden zijn perfect”, glimlacht hij. ,,Dit kan bijna niet mooier, maar we moeten nog even geduld hebben. Hopelijk kan de baan eind van de week open.”

De ijsmeester zegt dat het de laatste jaren steeds minder is geworden met schaatsen op natuurijs. ,,Elke winter was schaatsen mogelijk, maar nooit een lange periode. We mogen nu blij zijn als we vier of vijf dagen achter elkaar kunnen schaatsen.” Toch ziet Harleman dat de schaatskoorts snel zakt. ,,Na een week is het weer mooi geweest, zo gaat het vaak.”

Volledig scherm IJsmeester Henk Harleman schaatst zijn eerste meters op de baan in Olst. ,,Nog even geduld." © Stefan Keukenkamp

Twee centimeter

Gisteren zijn de vrijwilligers van ijsvereniging Ons Genoegen in Gramsbergen begonnen met het inlaten van water op de baan. Drie centimeter ijs is nodig. IJsmeester Dirk Jan van Faassen heeft net de ijslaag geïnspecteerd. ,,Er ligt nu twee centimeter ijs. Dat is nog niet genoeg. Ik schat dat we nog twee dagen vorst nodig hebben.” De IJsbaan is ieder jaar traditiegetrouw één van de eersten die open kan. ,,Er komt nog wel sneeuw aan dinsdag. Hopelijk is het ijs dan dik genoeg om met de sneeuwschuiver het ijs op te gaan.”

In Giethoorn zijn gisteren al de eerste mensen door het ijs gezakt, zag Jan Hopman van bootverhuur ‘t Zwaantje. ,,Wij verkennen nu de grachten om te kijken of we nog langer kunnen doorvaren met onze rondvaartboten”, vertelt hij. ,,Want we willen de schaatsliefhebbers natuurlijk wel een beetje te vriend houden.”

IJsbaanvereniging Hulshorst heeft van vrijdag tot en met zondag water op de ijsbaan gepompt. De vrieskou moet nu haar werk doen in de hoop dat er de komende dagen een mooie ijsvloer ontstaat. Als de kou doorzet, zullen komend weekeind de ijzers ondergebonden kunnen worden op de baan in Hulshorst, verwacht ijsmeester André Hop. ,,Ook al zou het maar een halve dag kunnen. Dan laten we in ieder geval wel de kinderen op de baan.’’

Iets verderop in Wanneperveen is het nog even duimen draaien voor een aantal dagen strenge vorst. Daar zagen de ijsmeesters dat de ijsvloer nog te dun is om vandaag het ijs op te gaan.

Waarschuwing

In Kampen lijkt het ijs in ieder geval vooralsnog niet dik genoeg. De brandweer waarschuwt zelfs via social media: ga niet het natuurijs op. ‘Het ijs is nog niet dik genoeg om te kunnen schaatsen of voor andere ijspret. Breng uzelf en hulpverleners niet onnodig in gevaar.’