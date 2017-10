IJssalon gesloten tijdens warm weekeinde, chef zegt in Spanje: sorry

Terras

Salute-eigenaar Gert-Jan Goedhart zelf neemt zuchtend zijn telefoon op in Spanje. ,,We zijn dit jaar min of meer noodgedwongen eerder dichtgegaan", zegt hij. ,,Dinsdag onderga ik een polsoperatie die een lange hersteltijd vergt en ik wil klaar zijn voor het voorjaar. En nu zijn we er even een paar dagen tussenuit in Spanje. Het wordt zondag 24 graden in Zwolle, he? Dat verzin je toch niet... Tja, wat moet ik zeggen? Sorry Zwolle, als we dit van tevoren hadden geweten, waren we niet dichtgegaan."