IJsselbiënnale trekt ondanks hoogwater meer én breder publiek: ‘Mensen maakten er een beleving van’

Streep door shows Hans Teeuwen in Zwols theater: ‘Maar dat was al vóór verplich­ting van coronapas’

16 september De shows eind september van Hans Teeuwen in het Zwolse theater De Spiegel zijn uitgesteld. De cabaretier stelde op zijn YouTube-kanaal niet op te zullen treden zolang de coronapas verplicht is. Dat is echter niet de reden voor de annulering in Zwolle, stelt directeur Rob Zuidema vandaag.