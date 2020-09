IJsselbrug A28 bezaaid met grind: file vanaf A50 en Veluwe richting Zwolle loopt op

Zwolse (50) die gewond raakte door zwaar vuurwerk‘maakt het naar omstandig­he­den goed’

13 september De 50-jarige vrouw uit Zwolle die vrijdagnacht zwaar gewond raakte door vermoedelijk zwaar vuurwerk dat in huis gegooid was, ligt nog in het ziekenhuis. ,,Maar het gaat naar omstandigheden gelukkig goed", zegt haar echtgenoot zondagmiddag. Zijn vrouw is bij kennis en hij heeft haar kunnen spreken.