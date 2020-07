IJsselbrug Zwolle zonder verkeer: ’t is een plaatje! (en dat is ook minister Arie Slob opgevallen)

Hij is robuust, maar ook sierlijk. Met strakke rechte lijnen én fraaie rondingen. De oude IJsselbrug tussen Zwolle en Hattem is een maand lang gesloten voor autoverkeer en dat is een unieke kans voor fotografen om zich uit te leven.

De brug is altijd al een dankbaar foto-onderwerp, maar de boogbrug op de gevoelige plaat vastleggen zonder auto’s erop, dat is bijna onhaalbaar. Nú kan het wel, omdat het verkeer een maand lang omgeleid wordt. Niet vanwege werkzaamheden aan de brug zelf, maar aan de toegangsweg. Dus plat op het wegdek gaan liggen is nu even geen enkel probleem.

Evert Smit uit Zwolle zag op Instagram wat mooie foto’s voorbijkomen en besloot tegen zonsondergang richting IJsselbrug te gaan, zodat hij de brug in het zachte avondlicht kon vangen.

Witte middenstreep

,,Ik verwachtte dat er nog veel meer liefhebbers zouden staan, maar gelukkig was ik de enige. Ik heb vooral geprobeerd de witte middenstreep erop te krijgen, zodat je ook goed kan zien dat-ie vanaf het wegdek is genomen’’, aldus Smit.

,,Na een tijdje merkte ik dat er nog een liefhebber was. Een jongedame liep langs: ‘Vet hè?! Prachtig om zo die brug te fotograferen met die zon er achter!’ Ik had zelf nog geen enkele foto gemaakt van de brug met de zon. Ik had wat anders in m’n hoofd. Toen dat gelukt was heb ik ook nog wat geschoten met de zon er achter, maar die was al zo goed als ondergegaan. Maar dat gaf niet, want die foto kan ik altijd nog wel een keer maken.’’

Opening in 2030

Inmiddels delen veel mensen op social media hun foto’s. Ook de Zwolse onderwijsminister Arie Slob liet zich van zijn artistieke kant zien. Hij deelde naast zijn eigen kiekje een plaatje van de opening van de brug in 1930. Vóór die tijd waren mensen die van de ene naar de andere IJsseloever moesten, aangewezen op een veerdienst.

De brug is nog tot 1 augustus afgesloten. Autoverkeer van en naar Hattem moet over de A28 omrijden. Fietsers en voetgangers mogen wel over de brug.

Ook een mooie foto van de IJsselbrug gemaakt? Deel hem hier onder vermelding van de naam van de maker en de woonplaats. Nog inspiratie nodig? Bekijk hieronder nog meer foto's: