IJsselderby tussen PEC Zwolle en Go Ahead Eagles stijf uitverkocht

De competitiewedstrijd PEC Zwolle - Go Ahead Eagles is stijf uitverkocht. Dat heeft de thuisclub zojuist bekend gemaakt. Het duel tussen de aartsrivalen uit Zwolle en Deventer begint zondag om 12.15 uur.

Duels tussen PEC Zwolle en Go Ahead Eagles zijn vaak beladen en worden voorafgegaan door ludieke plaagstoten tussen de supporterskernen. Het laatste wapenfeit in een lange reeks, is het ophangen van twee grote roodgele vlaggen aan de Peperbus, door fans uit Deventer vorige week.

Vuurwerkbom

De stoten tussen beide supporterskernen zijn ook wel eens minder ludiek, getuige de vuurwerkbom en de tijdelijk gestaakte wedstrijd in Deventer, vorig jaar september. Dat duel werd met 1-0 gewonnen door de Go Ahead, dat duidelijk een beter seizoen doormaakt dan PEC.

De ploeg van trainer Kees van Wonderen reikte tot de halve finale van de KNVB beker (waarin het met 2-1 verloor van PSV) en eigenlijk is Go Ahead het hele seizoen niet in de buurt van de degradatiezone geweest. Met 30 punten staat het momenteel op een keurige 12de plaats en is handhaving nagenoeg zeker.

Stijf onderaan

In Zwolle is de druk inmiddels enorm, het duel tegen de aartsrivaal mag niet worden verloren, anders is degradatie bijna een feit. Met 20 punten staan de Blauwvingers onderaan, een positie die zij nagenoeg het hele seizoen al innemen.

Het enige lichtpunt voor de Zwollenaren is dat hun club na de winterstop onder de nieuwe trainer Dick Schreuder beter speelt dan onder diens voorganger Art Langeler en ook beduidend meer punten pakt waardoor er weer een sprankje hoop is ontstaan in Zwolle.

Het duel zal zondag in het MAC3PARK Stadion worden bijgewoond door 14.000 mensen.

