IJsselhallen-eigenaar haakt door parkeertwist af voor nieuwe evenementenhal in Zwolle: één partij lijkt overgebleven

PEC Zwolle gaat niet verder met proefspe­ler Koelewijn: ‘Gaan geen transfer­som betalen voor een amateur’

PEC Zwolle gaat niet verder met proefspeler Youri Koelewijn van tweede divisionist Spakenburg. De club heeft mede vanwege een transfersom in zijn huidige contract besloten hem op dit moment geen contract aan te bieden. ,,Hij is een goede speler, maar dit is voor ons niet het juiste moment.”

12 juli