IJsselland als laatste nu ook een zorgelijke regio, vier veiligheidsregio's gaan naar hoogste risiconiveau ernstig

Check jouw plaats KAART | Weekend van de waarheid, maar aantal besmettin­gen in Oost-Nederland neemt overal toe

17:12 Het moet het weekend van de waarheid zijn, maar dat blijkt nog niet uit de nieuwste regionale coronacijfers. Het aantal positieve tests in Oost-Nederland nam namelijk de afgelopen 24 uur opnieuw toe. In Dalfsen steeg het aantal besmettingen in twee dagen tijd zelfs met 54. Geheel in lijn met de landelijke cijfers: In een etmaal testten 6504 mensen positief op het coronavirus.