IJsselland en Flevoland overschrijden signaalwaarde door toename van positieve coronatests

Het is nog maar zeer de vraag of maatregelen zullen worden genomen. Alleen de overschrijding van één signaalwaarde, in dit geval het aantal positief geteste personen, is niet genoeg voor maatregelen. Zo wordt ook gekeken naar het aantal mensen dat is opgenomen in het ziekenhuis als gevolg van corona. En in beide regio’s is het aantal nieuwe ziekenhuisopnames vrijwel nihil.

Concreet blijkt uit het coronadashboard dat in IJsselland per 100.000 inwoners 7,2 inwoners positief zijn getest. Dat is 0,2 boven de signaalwaarde 7. In Flevoland gaat het om 7,1 positief geteste personen per 100.000 inwoners. In absolute aantallen gaat het om 38 (IJsselland) en 30 (Flevoland) nieuwe besmettingen.

Brandhaarden ver boven de signaalwaarde

De veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland blijft met 46 positief geteste personen steken op de signaalwaarde van 5,6. En dat laat zien dat de situatie snel kan veranderen. 15 september zat deze veiligheidsregio met een waarde van 7,1.

In vergelijking met de brandhaarden in de randstad vallen deze cijfers relatief mee. Zo ligt het aantal positief geteste mensen per 100.000 inwoners met 27,8 mensen ver boven de signaalwaarde van 7. Hetzelfde geldt voor Rotterdam (19,4), Den Haag (16,4) en Utrecht (13,3).

Signaalwaarde voor ziekenhuisopnames blijft laag

Maar losvan vervroegde sluitingstijden in de horeca en de beperking van het aantal mensen dat samen mag komen in een nachtclub, blijven strengere maatregelen uit. Want ook in deze regio’s zijn de nieuwe ziekenhuisopnames nog beperkt in aantal.