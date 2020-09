‘IJssellanders’ moeten zich strakker aan coronaregels houden: ‘Anders dreigen lokale maatregelen’

Er is in IJsselland de afgelopen week een ‘zorgwekkende groei’ van coronabesmettingen geweest. Veiligheidsvoorzitter Peter Snijders roept inwoners van IJsselland op zich beter aan de basisregels te houden. 1,5 meter afstand, thuiswerken en zo min mogelijk bezoekjes. Zo niet dan dreigen er lokale maatregelen.

Veiligheidsregio-woordvoerder Bianca de Greef, van IJsselland, voert het woord namens Snijders. ,,We zijn gelukkig nog een regio zonder regionale extra maatregelen. Waar zoiets gelukkig nog niet nodig is. Maar als deze trend zich doorzet ontkomen we daar niet aan. En extra maatregelen is iets dat we allemaal niet willen.’’

In het coronadashboard – een website met verschillende cijfers over het aantal coronabesmettingen – zijn voor IJsselland nog geen alarmerende signaalwaarden. ,,Maar dat kan heel snel veranderen als de stijging in onze gemeenten zo blijft doorgaan als deze week. Twee weken geleden was het aantal besmettingen echt nog heel erg laag. En de afgelopen dagen neemt het toe en toe.’’

Stijgende curve

Dat brengt zorgen bij de Veiligheidsregio. ,,Daarom moeten we terug in IJsselland naar de basis, we moeten ons weer goed aan de coronaregels houden. Denk daarbij aan zoveel mogelijk thuiswerken, 1,5 afstand houden en zo min mogelijk bezoekjes aan elkaar. We moeten de stijgende curve in IJsselland afvlakken. Lukt dat afvlakken niet dan moeten er waarschijnlijk wél lokale maatregelen komen.’’

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

Maatregelen

Aan welke mogelijke maatregelen moeten we denken? De Greef: ,,Dat is niet te zeggen nu. Het gaat om de aard van de besmetting. Zijn het honderd besmettingen bij een voetbalclub, dan komen er andere maatregelen dan dat er veel besmettingen in horecazaken zijn.’’ Er komen maatregelen in sectoren waar veel besmettingen zijn, geeft De Greef aan.

De horeca in IJsselland hoeft op basis van de huidige situatie niet bang voor maatregelen te zijn in IJsselland. ,,Besmettingen komen nu vooral door privéfeestjes, familiebijeenkomsten, werksituaties en via terugkomers van buitenlandse reizen. Als ook enkele gevallen uit de onderwijssector. De horeca is niet de grootste bron van besmettingen. Bovendien werkt de handhaving best goed in die sector. Als ondernemers grenzen overschrijden dan passen ze hun gedrag na controle of waarschuwing doorgaans aan.’’

Gelderland

In veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland is in vergelijking met voorgaande weken een lichte toename van het aantal besmettingen per 100.000 inwoners. Woordvoerder Heidi Otten: ,,Op dit moment zijn bij ons geen lokale maatregelen te verwachten. We monitoren scherp. Landelijk neemt het toe, dus moeten wij ook scherp zijn. De Rijksoverheid geeft getallen en signaalwaarde.’' Groen is acceptabel. ,,Als wij in oranje gebieden komen, ja, dan moeten we aan maatregelen denken.’’

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.