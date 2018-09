IJsselmuidenaar opgepakt in kruipruimte-moord Zwolle

VideoDe politie heeft een tweede verdachte gearresteerd in de zaak rondom de gewelddadige dood van Deniz Guldogdu uit Zwolle. Het slachtoffer werd in februari van dit jaar dood gevonden in het huis van Mark de G., volgens justitie de hoofdverdachte in deze zaak.

De nu aangehouden verdachte is een 34-jarige man uit IJsselmuiden. Hij werd gisterochtend opgepakt. ,,Zijn betrokkenheid bij de dood van de man wordt onderzocht”, stelt de politie. Er volgt aanvullend onderzoek.

Deniz Guldogdu, vader van meerdere kinderen, raakte begin februari vermist. Zijn familie zette enkele dagen later een grote zoekactie op touw. In het weekend van 17 februari kreeg de politie een tip dat het slachtoffer overleden zou zijn en was verstopt in de woning van De G. De recherche deed daarop dagenlang onderzoek in het huis. Het in stukken gesneden lichaam van Guldogdu werd daar aangetroffen.

Rechtszaak

De G. werd opgepakt en sindsdien beschouwt justitie hem als hoofdverdachte. De rechtszaak tegen de Zwollenaar is al begonnen, maar de inhoudelijke behandeling is nog niet geweest. Wel is duidelijk dat De G. hardnekkig ontkent. Volgens hem was er sprake van een ongeluk, waarbij Guldogdu zichzelf doodschoot. Vervolgens heeft De G. in paniek het lichaam verstopt, zo luidt zijn lezing.

Nu blijkt dat maanden later opnieuw een arrestatie is verricht. Volgens bronnen is de nieuwe verdachte vastgelegd op camerabeelden, waarop ook De G. te zien is. Die beelden werden gemaakt op de dag dat het slachtoffer vermoedelijk overleed. De tweede verdachte zou een goede vriend van De G. zijn.