'IJstransplantatie' geslaagd! Vanaf 12 uur schaatsen bij WVF

Ongepast gedrag op werkvloer en plichtsverzuim meest onderzocht in Apeldoorn en Zwolle

12:10 In de gemeenten Apeldoorn en Zwolle werden tussen 2012 en 2016 respectievelijk negentien en vijftien mogelijke integriteitsschendingen onderzocht. In Apeldoorn was de meest onderzochte schending die van ongepast gedrag op de werkvloer; in Zwolle ging het om schending van plichtsverzuim. Dat blijkt uit onderzoek door NRC.