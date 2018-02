IJstransplantatie moet schaatsen mogelijk maken in Westenholte

De zon stond op het punt om onder te gaan, maar bij de ijsvereniging moest het hard werken nog beginnen. ,,Met vrijwilligers proberen wij het wak in het ijs te vullen", zegt Rob Ruijsch, voorzitter van de ijsvereniging. ,,Wij hebben het nog nooit geprobeerd, dus de vraag is of het lukt." Het toevoegen van het ijs moet ervoor zorgen dat het water niet beweegt en kouder wordt. Zo kan het water sneller bevriezen.

Transplantatie

Het ijs komt vanuit de ijsvlakte van de naastgelegen vijver. Met man en macht werd er geprobeerd om zoveel mogelijk ijs te verplaatsen. Een aantal vrijwilligers stond tot hun knieën in het koude water om met bijlen brokken los te hakken en deze uit het water te vissen met harken. Vervolgens werden de grote stukken ijs over het hek getild en toegevoegd aan het wak. ,,Waarschijnlijk krijgen we het toch niet helemaal dicht", geef André van den Akker aan, één van de mannen die de brokken ijs in het water gooide. ,,Wij proberen het water in ieder geval kouder te maken."

De transplantatie van het ijs verloopt soepel. De vrijwilligers helpen met veel plezier mee. Zo ook René Schouten, die zelf lid is van de ijsvereniging: ,, Als dit is wat je kunt doen om te helpen, dan is dat een kleine moeite." De vrijwilligers die zijn gekomen staan te popelen om te gaan schaatsen. Het voelt voor hen ook goed om zo een maatschappelijke bijdrage te leveren. ,,Door te helpen kan ik ook iets voor de wijk doen", zegt Charissa van der Laan, die ongeveer vier jaar bij de vereniging betrokken is.

Resultaat

Of het harde werken leidt tot het gewenste resultaat is afhankelijk van het weer van de komende dagen. ,,Het moet eerst nog twee nachten tien graden vriezen voordat er geschaatst kan worden", zegt Ruijsch. ,,Het is nu vakantie, het zou fijn zijn als mensen dit weekend hier kunnen schaatsen."