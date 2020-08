IJsverkoop vanaf Zwolse stadsgracht loopt als een trein

De Zwolse stadsgracht is een attractie rijker: Rita’s ijscoboot. De verkoop van ijsjes op het water voorziet in een grote behoefte, zo blijkt op warme dagen. ,,Kun je ook pinnen?”

Niet te missen, daar heeft Rita Meimens wel voor gezorgd. Roze domineert haar ijscoboot, tot de kassa aan toe. Twee blondines op het dek, dochter Djilsie helpt geregeld mee, maken het plaatje compleet. De 44-jarig Zwolse springt in een gat: verkoop van ijs vanaf het water hadden we nog niet in Zwolle. En daar blijkt grote behoefte aan, zo leert een warme zaterdag.

Wachtrij

De boot ligt rond een uur of vier ter hoogte van het monument in het Ter Pelkwijkpark. Bootjes meren af en aan, al dan niet plaatsnemend in een wachtrij. De ijsjes vinden gretig aftrek. Meest gehoorde vraag: kun je pinnen? Klanten worden door Rita opgewacht met een stok. ,,Niet iedereen kan even goed varen, soms komen ze met zo’n vaart aan dat je denkt: die gaat dwars door ons heen”, legt Djilsie (15) uit.

Ze zijn op een dag op meerdere plekken in de stadsgracht te vinden. Rita: ,,Er moet genoeg ruimte zijn, zodat boten kunnen keren.” Af en toe bestelt iemand iets vanaf de kant, maar het gros van de klandizie bevindt zich op het water. Naast ijs, verkopen de dames chips, frisdrank, snoep en zelfs luchtbedden. De ervaring, ze doen dit sinds mei, leert dat de vraag naar ijs verreweg het grootst is. ,,We hadden een koelkast te veel en een vriezer te weinig, zo bleek het geval.” De koffie ging gauw uit het assortiment, geen vraag.

Horeca

Rita komt uit de horeca, zo vertelt ze tussen de verkoop door. In een grijs verleden werkte ze voor diverse Zwolse zaken van weleer. Na zoveel jaar is ze min of meer terug, op eigen houtje. ,,Je ziet dit wel in Amsterdam en Giethoorn, maar dat gebeurt daar op kleine bootjes, een sloepje met een vriezer en parasol”, vertelt Rita terwijl Djilsie een foto laat zien.

Geen voorbeeld voor haar moeder, die geen half werk wilde. Die liet haar ijscoboot maken in een metaalfabriek in Bleskensgraf, vlakbij Rotterdam. ,,Met de juiste afmetingen, zodat’ie onder bruggen door kan varen.” Aan het gedein zijn moeder en dochter gewend.

Deining

Sinds dit jaar wonen ze op hun ‘droomark’ in het Zwolse water. ,,We komen uit de binnenstad, hadden die woonboot jaren geleden al op het oog, maar die was toen niet te koop. Van de winter kregen we wel deze kans. We woonden nog maar een jaar in de binnenstad, maar hebben geen moment getwijfeld.”

Rijk hoeven ze van de ijscoboot niet te worden, hoe lekker het ook doorloopt op dagen als deze. ,,We vinden het vooral leuk. Mensen zijn altijd vrolijk, je bent lekker op het water. We hebben zelfs al vaste klanten.” Hun aanwezigheid hangt vanzelfsprekend samen met de temperatuur. ,,Dit is de derde achtereenvolgende dag, dat is nog niet eerder voorgekomen”, stelt Rita. ,,Wat een service”, voegt een passant de dames nog maar eens toe. ,,Het wordt steeds drukker op het water”, constateert Rita. Ze kunnen nog jaren vooruit.