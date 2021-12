'Ik moest in één week drie zwangere vrouwen op laten nemen op de IC', vandaar slaakt gynaecoloog Bosma deze hartenkreet

Gynaecoloog Joost Bosma van het Isala Ziekenhuis in Zwolle roept vrouwen die zwanger zijn of willen worden op om zich te laten vaccineren. Dat meldt het ziekenhuis op haar website. ,,In een week moest ik drie zwangere vrouwen laten opnemen op de IC. Dat deed veel met mij, vandaar deze hartenkreet.”

Sinds de zomer ziet de gynaecoloog een omslag: sinds de opkomst van de deltavariant werden er plotseling steeds meer ernstig zieke zwangere vrouwen opgenomen. ,,Het is ontzettend druk op de afdeling Verloskunde", vertelt hij. ,,Wij hebben een deel van de afdeling vrijgemaakt voor zwangere vrouwen met corona.”

Extra zuurstof

De drukte ligt niet alleen aan de deltavariant, maar ook aan het feit dat er volgens Bosma een geboortegolf gaande is in Nederland. ,,De zorg voor deze vrouwen is zwaarder. Sommige vrouwen hebben extra zuurstof nodig. Het doet mij veel als ik zie dat aanvankelijk gezonde zwangere vrouwen zo ziek kunnen worden. Terwijl er bescherming is.”

Minder kans op vroeggeboorte

Hardnekkige geruchten dat je onvruchtbaar zou worden van de coronavaccinatie of eerder kans hebt op een miskraam zijn niet waar, benadrukt hij. ,,Door het nemen van de prik verminder jij juist de kans op een vroeggeboorte.” Maar hij snapt de verwarring. ,,Als zwangere wil jij je kind beschermen. Bovendien waren wij in het begin terughoudend in het geven van een coronavaccinatie aan zwangere vrouwen.”

Hij denkt dat zwangere vrouwen vooral zo ziek worden omdat het immuunsysteem tijdens de zwangerschap wordt onderdrukt. ,,Daarnaast groeit je buik, waardoor je minder makkelijk kunt ademen. Dat in combinatie met een corona infectie, kan veel problemen geven. Er is nog meer onderzoek nodig voordat wij er echt iets over kunnen zeggen. Het is wel een signaal dat COVID mogelijk nog meer gevaren heeft voor zwangeren.”

Doutzen Kroes

Hij is niet de enige die zijn zorgen uit over zwangere vrouwen. Gynaecoloog Walte Jager uit Weert heeft zich met een open brief gericht aan Doutzen Kroes, waarin ze uitlegt waarom vaccineren zo belangrijk is voor de gezondheid van zwangere vrouwen en hun kinderen. In de brief legt de gynaecoloog uit dat ze steeds meer zwangere vrouwen voorbij ziet komen die een longontsteking hebben opgelopen door een corona-infectie.

De open brief is een reactie op uitingen die Kroes de afgelopen tijd heeft gedeeld via sociale media. In september liet Kroes weten zich niet te laten vaccineren tegen het coronavirus.

