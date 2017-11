Amper twee jaar is hij weggeweest. Na genoten te hebben van de relatieve rust in de archieven van het Historisch Centrum Overijssel in Zwolle lonkte het hectische leven van het Binnenhof. Slob (55) vertrok er als fractieleider van de ChristenUnie in de Tweede Kamer en keerde eind vorige maand op het bordes naast de koning en de premier terug als, nu als minister van Primair en Voortgezet Onderwijs en Media.

Een topbaan die hij simpelweg niet kon weigeren, vertelt hij in de boekenkerk van Zwolle 'Waanders in de Broeren' tijdens een korte lunchpauze tussen een geheim gehouden werkbezoek aan basisscholen en een overleg in Den Haag.

Genoten

,,Mijn vrouw en ik hebben er de afgelopen twee jaar echt van genoten dat ik even buiten de hectiek stond van Den Haag", vertelt Slob. ,,We konden eindelijk doordeweeks naar een concert en wandelen. Ik wilde graag marathons lopen, nou ik heb er twee gelopen. Het was voor mij nooit een vanzelfsprekende zaak om terug te gaan naar Den Haag. Dat politieke spel is een groot mysterie, dat laat zich niet leiden. Toen ik werd benaderd, heb ik de afweging gemaakt op basis van drie criteria. Kan het privé? Ja dat kon en daar ben ik mijn vrouw heel dankbaar voor. Kon ik het regeerakkoord dat er uiteindelijk kwam dragen? Ja, dat staat echt vol ambities. En het belangrijkste: welke portefeuille kreeg ik? Want ik ben gemotiveerd, maar ik moet ook met een portefeuille aan de slag kunnen die mij uitdaagt en waar ik intrinsieke motivatie bij krijg. Dit was de jas die mij paste. Ik ben zelf elf jaar als leraar maatschappijleer en geschiedenis werkzaam geweest. Ik weet wat het is om voor de klas te staan. Ik spreek de taal van de docenten.''

,,In deze specifieke situatie van een coalitie van vier partijen, daar horen ook specifieke mensen bij. Mensen die 'Den Haag' goed kennen. Gezien mijn achtergrond hebben ze een beroep op mij gedaan. ,,Jij weet wat het is'', zeiden ze. Ingewikkelde situaties heb ik meegemaakt; ik heb aan nog al wat akkoorden meegewerkt. Vijftien jaar heb ik in de Kamer gezeten. Dus ze vonden dat ik wel een toegevoegde waarde voor het nieuwe kabinet kon hebben.''

Hoe gaat zo'n benoemingsprocedure?

,,Het eerste gesprek hierover heb ik al in de zomerperiode gevoerd. Maar dan staat het nog lang open, hoor. De onderhandelingen konden nog stuk lopen, dus ik ben gewoon weer aan het werk gegaan. Dat het onderwijs zou worden was het allerlaatste dat ik kreeg te horen. Daarna heb ik mijn keuze gemaakt. Lastig was het wel om lang voor me te moeten houden wat er speelde.''

Daarmee kwam plots een einde aan uw werk voor het Historisch Centrum Overijssel met onder meer de stadsarchieven van Zwolle en Deventer. U was er nog maar twee jaar directeur.

,,Mensen denken dat ik het niet naar mijn zin had bij het HCO, maar het tegendeel is waar. Ik had er heel veel plezier in, onder meer om de geschiedenis van Zwolle wat beter voor het voetlicht te brengen, wat een opdracht was van de gemeente Zwolle. In twee jaar hebben we veel neer kunnen zetten: we hebben de begroting bijna verdubbeld, het takenpakket is uitgebreid, er zijn meer samenwerkingspartners gekomen.''

En dan vertrekt u. Dat zal het personeel u niet in dank afnemen.

,,Er waren bij het personeel gemengde gevoelens, dat wel. Ze waren er trots op dat hun directeur deze positie kreeg en ze vonden het ook wel heel erg jammer dat ze me los moesten laten. Ik vond het ook lastig, zeker doordat het allemaal heel snel ging. Ik heb onder meer de basis gelegd voor een nieuwe organisatie die de historie van Zwolle op een toegankelijke en moderne manier gaat vertellen. Het geld ervoor is binnen, de besluitvorming is achter de rug. Dan is dit ook het juiste moment om weg te gaan. Ik heb de vloer gelegd en anderen mogen nu het huis verder bouwen.''

Bij de start van uw nieuwe baan zit u al volop in de discussie over het primair onderwijs. De leraren vinden 700 miljoen euro voor de salarissen en het wegnemen van de werkdruk veel te weinig en willen het dubbele. Hoe denkt u dit op te lossen?

,,Ik voel het niet als een netelig begin. Ik beoordeel de reacties uit de onderwijswereld als de stem van de docenten voor de klas, die eindelijk weer meer doorklinkt in de discussie. Dat is een compliment aan PO In Actie. Dat is jarenlang niet gebeurd.''

,,Natuurlijk respecteer ik het als een deel van de beroepsgroep zegt dat er een dubbel bedrag nodig is. En als ze denkt dat een staking nodig is om hun boodschap uit te dragen, dan is dat hun goed recht. Maar ik moet het met dit bedrag gaan doen.''

U wilt samen met de leraren en onderwijsorganisaties optrekken om concrete plannen te maken. Is dat haalbaar?

,,Dat denk ik wel. Ik zeg, laten we er met elkaar voor zorgen dat het geld zo snel mogelijk beschikbaar komt door concrete plannen te maken. Als we geen goede plannen hebben, krijgen we het geld ook niet van het ministerie van Financiën. Ik wil dat er dan ook echt keuzes worden gemaakt hoe het geld het beste uitgegeven kan worden. En ik wil dat het effect ervan terug te zien is in de klas. Want in het verleden is er wel vaker geld naar het primair onderwijs gegaan, terwijl leraren en leerlingen er uiteindelijk weinig van merkten. Anderzijds zie ik dat het onderwijs ook royale bovenwettelijke cao-regelingen heeft, onder andere voor de ww en vervroegde pensionering. De opdracht aan het onderwijs is wat mij betreft ook om daar eens naar te kijken. Het gaat om riante bedragen die ook ten goede zouden kunnen komen aan bijvoorbeeld extra handen in de klas.''