‘Ik zag haar kont, haar ogen: zij is van mij’

Ik ben toch meer een zwaan, zegt de oude man in Zwolle die ik spreek bij hem thuis. Het is een confronterende week, waarin ik 74 jarige Bevrijdingskinderen bevraag over hun leven. Verschillende verhalen hoor ik, van mensen die terugblikken op hun leven. De mensen zijn allemaal nog drie jaar ouder dan mijn eigen moeder had kunnen worden. Als ze niet al 16 jaar geleden ten onder was gegaan aan het leven.