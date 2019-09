Ikea broedt op afschaffen contant betalen bij alle vestigingen in Nederland

OM onderzoekt illegale bruiloft in Zwolle, gemeente belooft betere handhaving

9:29 Het dagelijks bestuur van Zwolle gaat toezicht en handhaving beter op orde brengen. Dat werd maandagavond duidelijk in een pittig raadsdebat dat tot diep in de nacht doorging. Aanleiding was de bruiloft in een natuurgebied die daar willens en wetens zonder vergunningen werd gehouden. Loco-burgemeester René de Heer speechte op het feest en kwam maandag met een zeer persoonlijke uitleg die door de gemeenteraad werd gewaardeerd. Duidelijk werd ook dat het Openbaar Ministerie onderzoekt of het bruidspaar kan worden vervolgd.