Het waterschap heeft boeren op een waterrantsoen gezet. Wie een grondwaterput heeft geslagen mag nog wel sproeien, maar het irrigeren van het land vanuit de sloten mag 'in een groot gebied ten Noorden van Deventer" definitief niet meer, zegt Herald van Gerner van het waterschap.



Boete

Wie het sproeiverbod aan z'n laars lapt krijgt eerst een waarschuwing en kan bij nieuwe overtredingen op draconische boetes rekenen, van 1500, oplopend naar 15.000 euro. Het waterschap heeft nog geen boetes moeten uitschrijven, er is nu 'enkele keren gewaarschuwd', zegt Van Gerner, maar het ligt in de lijn van de verwachting dat meer boeren het er vaker op zullen wagen in een ultieme poging hun maïs of grasland nog te redden. Het waterschap heeft 9 handhavers op pad gestuurd, en die worden vergezeld door 'mensen van kantoor', die de lacunes in de vakantietijd opvullen om de landbouwgebieden te screenen.

De belangen liggen ver uit elkaar: de landbouw wil altijd meer water, maar er spelen ook landelijke belangen die voorrang zullen krijgen als landelijke commissie waterverdeling daar om vraagt, en de leden komen in de vroege woensdagmorgen bijeen. Het waterschap wil niet speculeren over de uitkomst, maar houdt er rekening mee dat water nog veel verder op rantsoen moet. Het peil van het IJsselmeer is met centimeters gedaald en staat bijna 40 procent beneden NAP in de wintertop. Voor West-Nederland is water nodig om de verzilting tegen te gaan: met zoet water moet een buffer worden gemaakt tegen binnendringend zeewater. ,,Dat zou consequentie kunnen hebben voor het watergebruik door de landbouw bij onze rivieren".

Vecht

Gisteren kwam ook het water in de Vecht op rantsoen, bij twee sluizen in de Vecht (bij Vilsteren en bij Vechtweerd) wordt voorlopig nog maar vijfmaal op een dag geschut in plaats van op aanbod van de recreatievaart in dit riviertje. Reden: per schutbeurt wordt bijna een half miljoen liter verspeeld uit de Vecht. Ook in het IJsselmeer wordt om die reden beperkt geschut.