Illegale vogelhandelaar (35) bood ‘talloze’ exotische exemplaren aan in Zwolle: ‘Ik ga de bushbush niet in’

De helft van de bijna 50 autobran­den in Zwolle vorig jaar is aangesto­ken

8 januari De brandweer in Zwolle rukte in 2020 bijna vijftig keer uit voor een voertuigbrand. In de helft van de gevallen gaat de politie uit van brandstichting. Landelijk gezien is Zwolle de zestiende stad als het gaat om het aantal autobranden.