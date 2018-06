Imago van Zwolle opgepoetst door de vrije winkelzondag?

De kogel is door de kerk; de lang verwachte 'vrije' koopzondag komt er aan. De raad lijkt nog voor de zomer in meerderheid voor te gaan stemmen. Wat doet dit met het imago van de stad? Oud-voorzitter van de regionale Kamer van Koophandel, Gaston Sporre, en directeur Marketing Oost, Henk van Voornveld reageren.

Sporre verkondigde nog begin dit jaar in deze krant dat Zwolle zichzelf tekort doet door verstart vast te houden aan een zondag zonder winkelopening. ,,Als je Zwolle op dit thema vergelijkt met andere steden, dan heeft de stad iets in te halen.''

Respect

Hij is nu blij dat het college nog maar kort na zijn installatie een daadkrachtig besluit heeft genomen, met zijns inziens respect voor alle partijen, voor- en tegenstanders. ,,Neem je dit besluit niet, dan plaats je de stad buiten de wedstrijd van de grote steden. De tijden zijn nu eenmaal veranderd. Er zijn tweeverdieners die vijf, soms zes dagen in de week werken. Een zondag met geopende winkeldeuren is dan een aardige uitvalsbasis.'' ,,Als je het laat bij het oude, dan heb je als stad iedere keer wat uit te leggen, en als je in de uitlegmodes zit dan ben je per definitie aan de verliezende hand.''

Sporre verwacht dat de koopzondagen de stad ''uitnodigender'' maken. Maar hordes mensen die de stad nu ineens op zondag gaan bezoeken? Hij verwacht van niet. ,,Je hoeft nou niet verkeersregelaars aan de afritten van de snelweg neer te zetten omdat het anders vol loopt; dat is wat overdreven. Maar we hebben in ieder geval niet meer het etiket dat je in Zwolle na een museumbezoek op zondag dichte winkelluiken en -deuren vindt.''

Extra omzet

Directeur Marketing Oost, Henk van Voornveld, verwacht wel positieve effecten op de bezoekersaantallen. Vergelijkbare steden noteerden een extra omzet van tien tot vijftien procent. Toch is er veel aangelegen hoe die koopzondagen worden ingevuld. ,,Als maar dertig van de winkels open gaan en er vallen grote gaten in het winkelaanbod, dan is dat ook niet echt uitnodigend. Gelukkig heeft het CityCentrum al aangegeven daarover na te gaan denken. In het begin zal een extraatje nodig zijn om het publiek te trekken.''

Publiciteit

Daarvoor is extra publiciteit nodig, vindt Van Voornveld. Maar dat lijkt Sporre juist niet zo'n goed idee. ,,Het slechtste wat je kunt doen is een paginagrote advertentie in de krant met de boodschap 'Zwolle is nu ook op zondag open'. Mensen komen zelf wel tot de ontdekking dat hierin verandering is gekomen.'' Van Voornveld: ,,Je kunt dit wel meenemen in de grotere reclame boodschappen, in de trant van: ,,en je kunt er ook op zondag heel goed terecht''.