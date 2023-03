Impact van coronaperiode op jongeren is groot: ‘Blijkbaar niet zo makkelijk het leven zo weer op te pakken’

Update Na vreugde over NK in Zwolle kijkt padelclub IJsselhal­len onzeker vooruit: ‘Maar we gaan voor nieuwbouw’

De padelclub in de IJsselhallen is een van de grotere van het land. Het complex in Zwolle bood afgelopen week zelfs onderdak aan het Nederlands kampioenschap. Nu de euforie daarover gaat liggen, rest de vraag hoe het verder moet. Peakz mikt op nieuwbouw, maar vooralsnog is er onzekerheid voor de achtduizend spelers.