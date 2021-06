In de Grote Kerk in Zwolle kijk je niet alleen, maar luister je straks ook

Geduld VVD is op; waar blijven die extra boa's op de Vechtdal­lijn en het Kamperlijn­tje?

14 juni Er moeten meer boa's in de treinen en bussen, met name op de Vechtdallijn en het Kamperlijntje, vinden de gezamenlijke fracties van de VVD in Overijssel en Drenthe en zeven gemeenten in de regio. En snel een beetje. Zij roepen de hulp in van hun partijgenoten in Den Haag. ,,Want wat er nu gebeurt is van de zotte!’’