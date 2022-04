In deze nieuwe praktijkomgeving van het Deltion College in Zwolle is het net als op Schiphol

De bouw duurde zo’n twee jaar, maar het resultaat mag er zijn. In de nieuwe praktijkomgeving waant de bezoeker zich op een kleine luchthaven. De omgeving is uitgerust met precies dezelfde incheckbalies en bewegwijzeringsborden als op Schiphol, een gate met omroepinstallatie en een oefenvliegtuig. Hier kunnen de studenten vrijwel alle vaardigheden oefenen die komen kijken bij de complete ‘passenger journey’: van aankomst op de luchthaven tot aankomst op bestemming.

Praktijk evenaren

,,We vinden het belangrijk om onderwijs te bieden dat aansluit op de nieuwste ontwikkelingen uit het werkveld”, aldus Mettina Kroes, leraar Luchtvaartdienstverlening. ,,Met deze nieuwe praktijkomgeving kunnen we de daadwerkelijke praktijk nóg beter evenaren. Zo beschikt het oefenvliegtuig over de deuren van een echte Boeing 737, twee gangpaden en een cockpit. Het oefenen van alle belangrijke vaardigheden aan boord kunnen we hierin goed nabootsen.”

De studenten van de opleidingen Luchtvaartdienstverlening zijn eveneens enthousiast. ,,’Wauw!’, dat was mijn eerste reactie toen ik deze nieuwe praktijkomgeving binnenliep”, zegt student Tim ter Veer. ,,Alles is zo realistisch. De lessen in de cabine vind ik het allerleukste, want dan ben ik echt in de praktijk bezig. Ook is het fijn dat ik tijdens deze lessen alle belangrijke vaardigheden leer voordat ik op stage ga.”