In dienst van Het Nijenhuis: bijna dertig jaar wel en wee op een kunstkasteel

Op zijn allereerste werkdag moet hij helpen bij een begrafenis. Onder het gelui van de kasteelbel vertrekt de stoet per platte kar naar de plek achter het kasteel. Zijn collega pakt de voorpoten, Albert Steenbergen de achterpoten. Dan laten ze hem langzaam in de kuil zakken. Kazack, de geliefde hond van Dirk Hannema, heeft een waardige uitvaart gehad.

Zwollenaar Albert Steenbergen (72) en zijn vrouw Vivian (70) woonden en werkten bijna dertig jaar op kasteel Het Nijenhuis in Wijhe. Nu onderdeel van museum De Fundatie, destijds nog het domein van kunstverzamelaar Dirk Hannema. De verhalen over hun excentrieke baas en de periode erna heeft Steenbergen nu gebundeld onder de titel ‘Tussen Kunst en Kader‘. Het is via Bookscout te koop.

Het is 1974 als Steenbergen - afkomstig uit een schippersfamilie in Zwartsluis - op Het Nijenhuis belandt. De provincie is dan al eigenaar van het kasteel maar Dirk Hannema mag er tot zijn dood blijven wonen, en zijn personeel wordt door de provincie betaald. ,,Mijn broer werkte op het provinciehuis in Zwolle. Daar werd gevraagd of hij iemand kende die gewend was aan klein wonen.” Want: personeel woonde in het souterrain.

Soms lijkt het of we letterlijk in de middeleeuwen terecht zijn gekomen. Een feodale maatschappij. Mijnheer Hannema en zijn assistent upstairs, en wij met onze collega’s downstairs.

Hard werken is het voor de twintigers die met hun twee kleine kinderen hun intrek nemen in het kasteel. Weinig privacy hebben ze, en 's nachts horen ze de krakende voetstappen van de kasteelheer die tussen zijn kunstwerken rondscharrelt. Vivian is druk met ontbijt, de koffie, lunch, middagthee en copieuze diners voor hun veeleisende baas. ,,Als Hannema gasten had, of met de feestdagen, was het helemaal alle hens aan dek. Ik had bijna een dagtaak aan de inkoop van alle ingrediënten en we stonden daarna tot diep in de nacht af te wassen." Albert doet alles wat voorhanden is. Hij fungeert als butler, tuinman, huisknecht en houdt toezicht op de bezoekers die in groten getale op Hannema's verzameling afkomen.

In 1977 worden er meer dan 50.000 bezoekers geturfd. Er komen ook veel groepen van het nabijgelegen kinderkamp De Schaarshoek. We moeten de kinderen, die vaak voor het eerst van hun leven in een museum komen, waarschuwen de kunstwerken niet aan te raken. Ook de plattelandsvrouwen, die met bussen tegelijk worden aangevoerd, willen nog wel eens met hun handen voelen of het allemaal wel echte kunst is.

Volledig scherm Albert Steenbergen en Dirk Hannema. © Eigen foto

Voortdurend zijn Steenbergen en zijn collega's in de weer met de collectie. Nieuwe aanwinsten moeten een plekje krijgen en hun baas is een pietje precies. ,,Met ophangen waren we soms wel een dag bezig. Beetje naar links, beetje naar rechts. En de volgende dag moest het weer anders.” Zelf verdiept hij zich ook in kunst en kunstgeschiedenis. ,,Ik volgde LOI-cursussen om er meer vanaf te weten.”

Van een depot hebben we nog nooit gehoord. Hannema wil al zijn werken tonen dus wordt het proppen geblazen in de tentoonstellingsruimtes.

Na de dood van Dirk Hannema in 1984 verandert er veel. Het gezin Steenbergen, dan met drie kinderen, is dan allang verhuisd naar een kleine dienstwoning nabij het kasteel. Nieuwe bazen doen voor kortere of langere tijd hun intrede, reorganisatie volgt op reorganisatie. De Hannema de Stuers Fundatie wordt uiteindelijk De Fundatie waar het Nijenhuis en De Fundatie in Zwolle deel van uitmaken. In 2002 gaat Steenbergen met de VUT en keert terug naar zijn oude liefde. ,,We hebben nog vijftien jaar gevaren.” Nu heeft het echtpaar zich definitief aan wal gevestigd, in Zwolle. .,,En ja, we komen nog graag op het Nijenhuis.” Vivian: ,,Maar is allemaal veel zakelijker geworden. De sfeer van vroeger is weg."

‘Tussen Kunst en Kader‘ is uitgegeven via Bookscout.