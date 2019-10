In dit logeerhuis in Zwolle kunnen kinderen een weekend op adem komen

In het Prokino Logeerhuis in Zwolle kunnen kinderen terecht bij wie het thuis even niet loopt.

De ouders van Melissa (9) liggen in scheiding. Thuis is het al lang niet meer gezellig. Haar ouders vechten elkaar de tent uit. Om even op adem te komen, logeert ze elke maand een weekend in het logeerhuis. Dit specifieke voorbeeld is bedacht, maar illustreert een situatie waarin de kinderen kunnen verkeren die worden opgevangen in het logeerhuis.

Het huis is de oplossing voor kinderen - in de basisschoolleeftijd - in een belastende thuissituatie. ,,Zodat ze op maandag weer de kracht hebben om er opnieuw tegenaan te gaan,’’ zegt Natasha Bouwmeester, manager zorg bij Prokino. Maar het is er ook voor kinderen met een lichte, verstandelijke beperking of een ontwikkelingsachterstand, zodat de ouders een weekend kunnen bijtanken.

Het opvangadres is gevestigd in een vleugel van de zevende verdieping van het Prinses Margriet internaat. De ruimte bestaat een aantal slaapkamers, een keuken, een woonkamer met loungebanken en tafels en een buitenspeelterrein.

Opgroeien in huiselijke situatie

In Groningen, Friesland en Nijmegen bestaan al van dit soort logeerhuizen, maar in Zwolle nog niet. Bouwmeester: ,,De gemeente Zwolle wil inspelen op kinderen die in een lastige thuissituatie zitten. Hun vraag was: hoe kunnen we zorg bieden aan die kinderen, terwijl ze nog wel in hun eigen huiselijke situatie kunnen opgroeien? Op die wens springen wij in.’’

Volgens Bouwmeester is het voor kinderen, zelfs als het thuis niet lekker loopt, vaak toch het beste om thuis te blijven wonen. ,,We hopen dat door middel van deze vorm van zorg minder kinderen uit huis worden geplaatst.’’

Proefdraaien