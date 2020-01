In gesprek over slavernijverleden in Zwolle: ‘Benadruk juist verschillen tussen zwarte en witte mensen’

Dit is de granaatleg­ger bij café Bruut in Zwolle

21:24 De politie heeft een foto naar buiten gebracht van de persoon die afgelopen nacht een granaat heeft achtergelaten bij café Bruut in Zwolle. Op het beeld, dat in het programma Opsporing Verzocht werd getoond, is een gemaskerde man te zien die rond 01.00 uur de granaat aan de deur zou hebben gehangen. Hij draagt een donkere broek, een zwarte jas met capuchon en een wit masker. Tijdens de uitzending kwamen er al twee bruikbare tips over de zaak binnen.