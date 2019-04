In Grote Kerk begint schepping van nieuwe Zwolse Bijbel

video Bonbon voor wie zich aan de snelheid houdt in hartje Zwolle

20:56 Nee, het is geen 1 april-grap. ,,Maar deze datum is goed gekozen, omdat we mensen een positief gevoel en een lach willen meegeven’’, zegt Jan-Willem Bekhuis van de werkgroep ‘30 kilometer’. De Zwolse binnenstad ergert zich groen en geel aan hardrijders en komt vanaf nu in actie. Automobilisten worden gewezen op de snelheidslimiet. ,,En wie zich eraan houdt krijgt van ons een bonbon.’’