In 'hecht' Spoolde wonen minste eenzame mensen

Hechte gemeenschap

,,We zijn een kleine, hechte gemeenschap, betrokken bij elkaar. Het is goed leven en wonen in Spoolde", reageert Aart Borst, secretaris van buurtorganisatie Spoolderbelangen. Het gegeven is niet nieuw voor hem; in eerdere onderzoeken kreeg Spoolde ook al mooie welzijnscijfers. ,,Het buurthuis vervult een bepaalde functie in de wijk. Mensen zijn er over het algemeen vrij positief over, zeker nu het recent vernieuwd is. Ze voelen zich erbij betrokken, er is bijvoorbeeld ouderengym."