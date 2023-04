met video Peuter in zorgelijke toestand na val in water bij kindcen­trum in Zwolle

Een peuter is vanochtend te water geraakt bij kindcentrum De Vlieger in Zwolle. Brandweer, politie en ambulances rukten met spoed uit. Het kind is in zorgelijke toestand per traumahelikopter overgebracht naar het UMC in Groningen.