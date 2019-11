In memoriam: twitterende Dien de Haan (85) streed voor positie van de vrouw in de kerk

1934 - 2019Een trieste week voor de Zwolse Christelijke Gereformeerde Kerkgemeenschap. Op 85-jarige leeftijd overleed voormalig voorganger en pastoraal werker Dien de Haan afgelopen zondag 3 november. In christelijke kringen genoot ze bekendheid als schrijfster en spreekster, in Zwolle viel ze op door als vrouw al sinds de jaren 90 voor te gaan in de CGK. Opmerkelijk was daarnaast dat De Haan tot in haar laatste week actief was op Twitter.

Tot na haar tachtigste levensjaar ging Dien de Haan voor in de Christelijke Gereformeerde Kerk (CGK) in Zwolle. Officieel als spreker, tijdens zogeheten Ontmoetingsdiensten. Kerkdiensten die niet helemaal het officiële karakter van een normale dienst hebben, maar wel wekelijks plaatsvinden. ,,Zo hebben we dat opgelost”, vertelt CGK-predikant Henk Mijnders over de worsteling binnen de CGK over vrouwen op de preekstoel. Door het etiket van niet-reguliere dienst kon De Haan als vrouw al sinds de jaren 90 op het kansel staan, terwijl de CGK landelijk pas deze zomer de eerste vrouw in het ambt benoemde.

Duidelijke mening

Het was een onderwerp waarbij De Haan een voortrekkersrol op zich nam en haar mening duidelijk liet horen, zonder echt de barricaden op te gaan. ,,Geduldig en mild, maar ook scherp en to the point”, zo omschrijft Mijnders haar. De Haan maakte deel uit van een landelijke commissie van de kerk die op dit onderwerp een visie probeerde te ontwikkelen.

Schrijfster

In christelijk Nederland genoot de geboren Hattemse bekendheid door 25 jaar lang de functie van hoofdredacteur te bekleden bij de Elisabethbode, een landelijke evangelisatieblad. Onder haar pseudoniem Annie Verdelman schreef ze columns en reisde ze in haar Daf door het land om te spreken over het geloof.

Haar sterke geloof, humor en inzet voor de medemens via pastoraal werk tekenden De Haan. Tijdens diensten van de CGK in De Bolder of de Noorderkerk bracht ze in alledaagse taal bijbelteksten in verband met het nu, tot ze achter in de 70 was.

Twitter

Verslechterende gezondheid zorgde ervoor dat ze minder de deur uitkwam. Facebook en Twitter vervingen haar Dafje, waardoor ze nog steeds door het hele land contacten kon onderhouden. In haar laatste berichten liet ze al weten achteruit te gaan en te hopen op een spoedig einde. Al betekende het voor haar absoluut geen einde, zo schreef ze: ,,Ik ga naar Huis. Tot ziens!”