In Nigeria kan je beter niet homo zijn, blijkt uit Zwolse foto-expositie

Line-up Lepeltje Lepeltje Zwolle bekend: kijk hier wat er voor lekkers op het menu staat

9 mei Zin in een kokosbal, octopussalade, quesadilla of een culinair hoogstandje uit de foodtrekker van de Librije Jimmm's? Het zijn slechts een paar lekkernijen die te verkrijgen zijn tijdens foodtruckfestival Lepeltje Lepeltje. De line-up van het populaire feest dat tijdens Pinksteren wordt gehouden in Park de Wezenlanden is bekend.