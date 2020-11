In Overijssel wordt hogere sterfte door corona zichtbaar, ook Flevoland buigt richting oversterfte

In Overijssel loopt het sterftecijfer door corona op, blijkt uit de meest recente cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Vorige week bleef deze provincie samen met Flevoland en Limburg nog achter bij de landelijke trend. Ook in Flevoland buigt de curve richting oversterfte.

In week 43 waren Flevoland, Overijssel en Limburg de enige drie provincies die nog geen stijging lieten zien van het aantal doden ten opzichte van dezelfde week in 2019. In Overijssel lag dat aantal even hoog, Flevoland en Limburg lieten lagere sterftecijfers zien ten opzichte van een jaar eerder.

Oversterfte Overijssel

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

In week 44 van 2020 zit Overijssel (zie de grafiek hierboven) echter op een hoger sterftecijfer dan in 2019 in dezelfde week. In deze provincie stierven 266 mensen in week 44 (die liep van 26 oktober tot en met 1 november) tegenover 194 in dezelfde week een jaar eerder. Een oversterfte van 72.

Flevoland richting oversterfte

In Flevoland (zie de grafiek hieronder) was er in week 43 sprake van minder overleden personen: 47 in 2020 tegenover 62 in 2019. Een week later echter, kruipen de blauwe lijn van 2020 en de rode lijn van 2019 naar elkaar toe waarmee de tendens richting oversterfte gaat: 55 om 56.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

Gelderland blijft oplopen

In Gelderland blijft de oversterfte stijgen (van 57 in week 43 naar 64 in week 44).

In heel Nederland (zie hieronder) overleden vorige week 3.617 mensen. Op basis van rekenmodellen en statistieken was het door het CBS verwachtte sterftecijfer 2.889, wat neerkomt op een oversterftecijfer in die week van 728 mensen, een cijfer dat samenvalt met de tweede coronagolf waar Nederland in zit.

In week 43 was het oversterftecijfer overigens 557.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.