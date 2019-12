In vier Zwolse straten steken ze (geheel vrijwillig) geen vuurwerk af

Provincie: ook vergunning nodig voor weghalen illegale pijplei­ding bij IJssel in Zwolle

16:13 Spoorbeheerder ProRail had niet zomaar een pijplijn over de Zwolse uiterwaarden mogen aanleggen, maar mag deze nu evenmin zomaar weer weghalen. Eerst moeten de gevolgen voor dieren en planten in kaart gebracht worden.