In zwart gehuld duo op scooter berooft jongere van telefoon in Zwolle

De Zwolse Pepermunt: lokaal en ideaal

Betalen met een munt die alleen lokaal iets waard is? Dat kan op een aantal plekken in Nederland. Misschien binnenkort in Zwolle ook. Er is een plan om de Zwolse Pepermunt nieuw leven in te blazen. Lokale penningen worden steeds populairder. En dat is niet zonder reden.

12:24