In Zwolle en Apeldoorn stond de automobilist vorig jaar gemiddeld (bijna) een hele dag in de file

Automobilisten in Zwolle hebben in het afgelopen jaar gemiddeld een dag lang in de file gestaan: 24 uur in het centrum, 21 uur in de rest van de stad. Dat blijkt uit het jaarlijkse verkeersoverzicht van navigatiemaker TomTom.

In het overzicht van de drukste steden staat Zwolle op de twaalfde plaats. Een plekje lager vinden we Apeldoorn, waar de automobilist vorig jaar gemiddeld 22 uur in de file stond. Kijken we naar hoe lang je er gemiddeld over doet om 10 kilometer af te leggen, dan staat Zwolle wereldwijd op plek 356 en Apeldoorn op 364.

Bovenaan de lijst van Nederlandse steden vinden we Haarlem, waar automobilisten vorig jaar 13 minuten nodig voor een afstand van 10 kilometer en gemiddeld 39 uur in de file stonden. De meeste tijd in de file werd vorig jaar besteed in Rotterdam: 42 uur.

Verder bestaat de top-10 uit Groningen, Eindhoven, Amsterdam, Breda, Leiden en Tilburg, waar mensen in 2022 gemiddeld meer dan 30 uur stilstonden op het asfalt.

Quote We zien het afgelopen jaar dat mensen weer massaal terugval­len in oude gewoontes Woordvoerder, TomTom

Londen ‘traagste stad ter wereld’

De vertraging in Nederland valt in het niet bij de Ierse hoofdstad Dublin, de stad met de grootste vertraging wereldwijd. Daar hadden mensen vorig jaar 145 uur extra, oftewel bijna een volledige week, nodig om op hun bestemming te komen.

Ook Londen is bijzonder druk: tijdens de spits halen automobilisten in het centrum van de Britse hoofdstad - ‘de langzaamste stad ter wereld’, aldus TomTom - een gemiddelde snelheid van slechts 14 kilometer per uur. Haarlem is met een gemiddelde snelheid van 43 kilometer per uur de traagste stad van Nederland.

TomTom baseert de lijst op informatie uit honderden miljoenen navigatiekastjes, ingebouwde systemen en smartphones. De onderzoekers kijken daarbij niet alleen naar de snelwegen, maar ook naar de wegen in en rond de steden.

Het Nederlandse bedrijf keek voor het eerst ook naar de uitstoot van koolstofdioxide (CO2) per gereden kilometer. Londen voert die lijst aan. Een benzineauto daar stoot jaarlijks 1133 kilo van het broeikasgas uit. In Rotterdam is dat 825 kilo. Automobilisten zijn in Rotterdam ook het duurst uit. Ze moeten er gemiddeld 756 euro aan benzine uitgeven.

‘Mensen vallen terug in oude gewoontes’

Een jaar geleden was het relatief rustig op de wegen, toen er nog veel coronabeperkingen golden, maar dat is volgens TomTom nu verleden tijd: ,,Hoewel we veel geleerd hebben van de coronapandemie, zien we het afgelopen jaar dat mensen weer massaal terugvallen in oude gewoontes.”

Veel bedrijven hebben thuiswerken weer afgeschaft of de flexibele werktijden teruggedraaid, aldus de navigatiemaker. ,,Dit zien we terug op de weg: we nemen weer dagelijks de auto en staan opnieuw massaal in de file.” Daardoor namen de reistijden toe in twaalf van de zeventien onderzochte Nederlandse steden.

Volledig scherm Verkeersdrukte op de Blaloweg in Zwolle. © Frans Paalman