In Zwolle fiets je straks om uitlaatgassen heen dankzij data uit de Snuffelfiets

‘Zonder Titel’ van Wolvecamp van groot belang voor De Fundatie en meteen in de zaal te bewonderen

19:45 Museum de Fundatie heeft een werk 'Zonder Titel’ van Theo Wolvecamp bemachtigd en is er zo blij mee dat het werk gelijk de zaal in is gegaan en nu hangt te pronken tussen Antonio Saura, Karel Appel en Lynn Chadwick. Het schilderij uit 1964 is een belangrijk werk in het oeuvre van Wolvecamp omdat het zijn definitieve afscheid van de figuratie markeert.