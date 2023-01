In Zwolle gaan christen, moslim en jood samen voor in 30ste nieuwjaarsviering: ‘Voor meer begrip’

Weer specialis­ten­ru­zie in ziekenhuis Isala: rechter dwingt samenwer­king af

De radiologen en nucleair geneeskundigen in ziekenhuis Isala in Zwolle moeten blijven samenwerken in één maatschap. Dat heeft de rechtbank in Zwolle bepaald. De specialisten liggen onderling al jaren overhoop en wilden als aparte maatschappen doorgaan. De rechter geeft nu het Medisch Specialistisch Bedrijf van Isala gelijk.

11:03