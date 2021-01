In Zwolle geldt nu een noodbevel: wat houdt dat in?

Pannenkoe­ken­res­tau­rant Holland in Zwolle krijgt gelijk van rechter: huursom mag geparkeerd worden

22 januari Een overwinning in de rechtbank voor pannenkoekenrestaurant Holland aan de Thorbeckegracht in Zwolle. De pandverhuurder had een kort geding aangespannen tegen de uitbaters in een conflict om centen, maar de rechter gaat niet mee in het verhaal dat het restaurant ‘technisch failliet’ zou zijn.