In Zwolle haal je een echo straks bij de huisarts

Voor een echo van je pijnlijke schouder of zeurende onderbuik van de huisarts naar het ziekenhuis en terug naar de huisarts? Daar komt verandering in, als het aan zorgorganisatie Pluhz ligt.

De organisatie wil rond de zomer ‘ziekenhuis-echo’s’ aanbieden op locatie bij Zwolse huisartsen. Dat is goedkoper en bovendien prettiger voor de patiënt, zegt initiatiefnemer Robert Weij van Pluhz. ,,De radioloog van het ziekenhuis doet het, de huisarts is er bij. Als er iets aan de hand is, dan kan dat meteen worden besproken met de patiënt.’’

Een proef in de regio Den Haag en Den Bosch afgelopen jaar sloeg aan. ,,De zorgverzekeraars stonden achter de proef, maar dan moest het wel duidelijk goedkoper, maar ook opschaalbaar zijn.’’ Dat laatste gebeurt nu ‘olievlek voor olievlek’, zegt Weij. In diverse regio’s voert hij gesprekken met huisartsen en ziekenhuizen. ,,In Zwolle beginnen we deze of volgende maand met overleg. Ik hoop dat we rond de zomer er echt kunnen beginnen.’’ Na de proefprojecten in het westen van het land is Zwolle de eerste regio in het oosten van het land waar deze manier van werken van start gaat.

Goedkoper

Volgens Weij scheelt de aanpak veel geld. ,,Een echo bij de huisarts is ongeveer een kwart goedkoper dan in het ziekenhuis.’’ Isala en andere instellingen zullen het niet zien als concurrentie, weet hij. ,,Ziekenhuizen moeten een deel van hun zorg toch al onderbrengen bij de eerstelijnszorg’’, waar huisartsen bij horen. Die gang van zaken is enkele jaren geleden ingezet door de Tweede Kamer. Want een huisarts kan veel ‘gewone’ zorg goedkoper uitvoeren dan een ziekenhuis, dat vaak een groot gebouw en dure specialisten moet onderhouden. Het is een van de manieren waarop de regering zorgkosten in de hand probeert te houden.

Pluhz bezorgt de juiste de echo-apparatuur bij de huisartsen. De spullen zijn van ‘ziekenhuis-kwaliteit’, zegt Weij. Ze zijn verplaatsbaar, zodat de apparaten van huisartsenpost naar huisartsenpost kunnen worden gebracht. ,,In eerste instantie zullen we starten met een paar huisartsenpraktijken. Dat breiden we dan in een aantal weken langzaam maar zeker uit.’’