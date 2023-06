In Zwolle helder weer vanochtend

Na carrière achter de schermen zoekt Elburger Jan Peter de schijnwer­pers op

Gitarist en producer Jan Peter Beijersbergen uit Elburg leeft sinds mensenheugenis van de muziek. Hij speelde onder meer in de band van Rob de Nijs en deed mee aan tv-programma Battle of the Bands. Nu heeft hij een soloplaat uitgebracht, enkel en alleen op vinyl. Waarom zoekt hij na al die jaren de schijnwerpers op?