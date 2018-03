In Zwols centrum delft ChristenUnie onderspit

Hoe verder van het stadscentrum, hoe populairder de ChristenUnie. In de stembureaus in en vlak om het stadshart krijgt de grootste partij van Zwolle relatief weinig steun.

De uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen uitgesplitst naar Zwolse wijken laat een verdeeld beeld zien. GroenLinks, VVD en D66 beheersen de binnenstad, waarbij de linkse partij de liberalen qua ontvangen stemmen nipt voorblijft. Ook de meeste wijken die tegen het centrum aan liggen, zijn voor de partij van Sylvana Rikkert. Extra pijnlijk voor verliezer PvdA is dat 'haar' volksbuurt Assendorp overtuigend gekozen heeft voor GroenLinks. Ook in Wipstrik en Dieze scoort deze partij goed.

Daarentegen gaan kiezers bij stembureaus in de stadsdelen aan de randen van Zwolle vaker voor de ChristenUnie. In Ittersum werd de partij bij elk stemlokaal de grootste en ook Westenholte, Stadshagen, Holtenbroek en Berkum zijn wijken die de christelijke partij net als vier jaar geleden mag claimen. In de Aa-landen neemt GroenLinks het stokje over van de PvdA.

Opmerkelijk is de opmars van Swollwacht in het dorp Windesheim. Ze mag zich daar verkiezingswinnaar noemen met 104 stemmen. Vier jaar geleden kreeg Swollwacht er slechtst 14 stemmen, waarmee ze de achtste partij was. Dat partijleider William Dogger in de campagne aangaf dat zijn partij niet in een coalitie gaat stappen die windmolens toestaat, lijkt hem hier geen windeieren te hebben gelegd. Het buitengebied van Windesheim staat in de Zwolse Energiegids als kansrijk gebied voor de opwekking van windenergie.

Van Vilsteren

Melkveehouder Harold van Vilsteren (CDA), die weigert zijn met voorkeurstemmen verdiende raadszetel in te nemen, is razend populair in Wijthmen. Het CDA kreeg in het dorp 211 stemmen, waarvan er 111 naar Van Vilsteren gingen. Geen enkele andere partij kwam in Wijthmen aan het aantal dat de CDA-boer in z'n eentje binnensleepte. Desondanks vindt hij een viermansfractie te klein om het raadswerk te combineren met z'n gezin en bedrijf. Van Vilsteren stond op plek vijf.

